Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 204,53 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 204,53 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,05 USD zu. Mit einem Wert von 199,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 569.430 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,33 USD erreichte der Titel am 26.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,53 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,45 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 340,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 15.02.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 953,79 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,11 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Coinbase dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

