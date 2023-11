Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Blick auf Coinbase-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 78,58 USD zu.

Die Coinbase-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 78,58 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,46 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.976.052 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 114,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 707,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coinbase am 02.11.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2024 einen Verlust in Höhe von -1,228 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

