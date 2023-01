Coinbase Aktie News: Coinbase steigt am Nachmittag stark

Aktien in diesem Artikel Coinbase 33,83 EUR

5,00% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 6,9 Prozent im Plus bei 34,40 EUR. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 34,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,43 EUR. Zuletzt wechselten 7.906 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 229,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 84,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 14,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 590,34 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.311,91 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coinbase am 23.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,734 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Krypto-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Hochstaplerin Anna Sorokin schießt gegen Ex-FTX-Chef: "Heuchlerischer Müll"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com