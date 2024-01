Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 184,99 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 184,99 USD zu. Bisher wurden heute 301.035 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,39 USD an. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 1,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 82,95 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -0,856 USD je Aktie ausweisen dürften.

