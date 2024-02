Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 127,10 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,4 Prozent auf 127,10 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 125,55 USD. Bei 126,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.559.034 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 187,39 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 47,44 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,45 USD ab. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 63,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -2,43 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,741 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach US-Zulassung der Bitcoin-Spot-ETFs: Darum dürfte der NASDAQ-Titel MicroStrategy 2024 Probleme bekommen

Kryptowährungen und Beanie Babies: Coinbase zieht Parallelen zu Sammlerstücken

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top