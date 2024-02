Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 119,20 EUR.

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 119,20 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,48 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 120,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.619 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,57 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.06.2023 bei 42,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,741 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

