Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Coinbase-Aktie wies um 04:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 56,37 EUR abwärts. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 55,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.812 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 185,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 29,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 88,15 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 21.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 629,11 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,953 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

