Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,55 EUR

-8,23% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 58,74 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 58,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.233 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 185,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 68,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,96 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,06 Prozent.

Am 21.02.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 629,11 USD – eine Minderung von 74,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.498,46 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,953 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Trotz Mini-Handelsvolumen: Coinbase hält an NFT-Marktplatz fest - und setzt neuen Fokus

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie gibt nach: Coinbase erleidet deutlichen Verlust - Umsatz sackt weiter ab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com