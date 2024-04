Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 237,78 USD.

Bei 283,33 USD erreichte der Titel am 26.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Bei 283,33 USD erreichte der Titel am 26.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 46,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.02.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,46 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 953,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 629,11 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Coinbase am 08.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 USD fest.

Rechtsstreit Coinbase vs. SEC: Gericht gibt SEC teilweise Recht - Teilerfolg für Coinbase

Coinbase will gegen SEC-Absage von Krypto-Regelwerk vorgehen

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit kosten