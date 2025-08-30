Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Nachmittag positiv

Coinbase im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 306,94 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 306,94 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 307,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,80 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.618 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 44,85 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,55 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 109,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 30.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.



