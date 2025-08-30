Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Dienstagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 303,59 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 303,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 295,40 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 299,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.147.087 Coinbase-Aktien umgesetzt.
Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 46,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 53,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Coinbase gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,74 USD je Coinbase-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie
Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus
Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coinbase
Analysen zu Coinbase
Keine Analysen gefunden.