Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verbilligt sich am Dienstagabend

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 303,59 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 303,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 295,40 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 299,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.147.087 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 46,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 53,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Coinbase gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,74 USD je Coinbase-Aktie.

