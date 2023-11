Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag im Bullenmodus

Coinbase im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 84,02 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 84,02 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 84,25 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 81,79 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.665.515 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. 36,19 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Am 03.08.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 707,91 USD in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 808,33 USD erwirtschaftet hatte.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2024 -1,228 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

