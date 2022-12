Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 43,01 EUR

-1,10% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 42,41 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 42,41 EUR ein. Bei 42,97 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 320 Aktien.

Am 02.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 265,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 21.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,38 Prozent.

Am 03.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 1,62 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 590,34 USD in den Büchern – ein Minus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.311,91 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,737 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nach FTX-Pleite: Kanadischer Pensionsfonds OTPP verliert durch Investition in FTX Millionenbetrag

Nach anfänglicher Kritik: Ein Umdenken gegenüber Bitcoin & Co in der Finanzbranche hat längst begonnen

Coinbase, Binance & Co: Diese Kryptofirmen hatten Geld bei FTX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com