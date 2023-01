Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 33,00 EUR

-4,58% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 5,5 Prozent auf 32,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.428 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 229,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,69 Prozent. Bei 30,00 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 9,27 Prozent sinken.

Am 03.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 590,34 USD im Vergleich zu 1.311,91 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,734 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Jeder Krypto-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com