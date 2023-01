Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Coinbase 33,70 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 34,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 34,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 30 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,00 EUR) erklomm das Papier am 04.01.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,00 EUR ab. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 13,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,43 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,62 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 590,34 USD im Vergleich zu 1.311,91 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,734 USD je Aktie aus.

