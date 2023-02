Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 78,07 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 72,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 67,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,83 EUR. Zuletzt wechselten 48.346 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,20 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,96 EUR am 06.01.2023. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 143,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 1,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 590,34 USD – das entspricht einem Abschlag von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.311,91 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Coinbase möglicherweise am 21.02.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,888 USD je Coinbase-Aktie.

