Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag massiv unter Druck

Um 09:22 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 7,6 Prozent auf 69,33 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 69,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,41 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.730 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 189,00 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 63,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (30,00 EUR). Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 131,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 03.11.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 590,34 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2022 wird am 21.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.02.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -11,888 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com