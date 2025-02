Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag tiefrot

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 6,0 Prozent auf 273,98 USD ab.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 273,98 USD. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 269,31 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 736.777 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach oben. Bei 114,52 USD fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 78,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 674,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Coinbase am 13.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 6,48 USD je Aktie aus.

