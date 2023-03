Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,36 EUR

Um 12:20 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 60,96 USD ab. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 108.869 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,52 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Abschläge von 93,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 21.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.498,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 629,11 USD.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,953 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

