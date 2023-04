Coinbase Aktie News: Coinbase verbilligt sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 61,59 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 66,63 USD. Zuletzt wechselten 51.299 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,07 USD) erklomm das Papier am 05.04.2022. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 65,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 111,19 Prozent.

Am 21.02.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,32 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 629,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,933 USD je Coinbase-Aktie.

Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan: Bitcoin könnte schon bald 1-Million-Dollar-Marke knacken

Nach Banken-Crashs: Nimmt Kryptowährung Bitcoin nun Anlauf auf ein neues Rekordhoch?

US-Börsenaufsicht nimmt Coinbase wegen Staking-Rewards ins Visier

