Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Coinbase gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 60,90 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 60,11 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,51 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.345 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 102,70 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,82 Prozent zurück. Hier wurden 629,11 USD gegenüber 2.498,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,933 USD je Aktie ausweisen dürften.

