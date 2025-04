Coinbase Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coinbase

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 172,00 USD abwärts.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 172,00 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 167,64 USD ein. Bei 168,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 429.767 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 349,74 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 146,14 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 17,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 1,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 138,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 953,79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,73 USD im Jahr 2025 aus.

