Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag gesucht

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 72,83 USD.

Das Papier von Coinbase legte um 12:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 72,83 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.483 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,30 USD erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 59,69 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,576 USD je Coinbase-Aktie stehen.

