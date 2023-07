Coinbase Aktie News: Hausse bei Coinbase am Montagnachmittag

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 10,0 Prozent auf 78,74 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 10,0 Prozent auf 78,74 USD zu. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,97 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.125.985 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. 47,70 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,93 Prozent.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 772,53 USD, gegenüber 1.166,44 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,77 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,576 USD je Coinbase-Aktie.

