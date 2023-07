Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 66,81 EUR.

Die Coinbase-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 66,81 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,39 EUR zu. Bei 65,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 6.670 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 114,24 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 41,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 122,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,576 USD je Coinbase-Aktie.

