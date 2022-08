Coinbase Aktie News: Coinbase verliert am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 65,87 EUR

-0,29% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 03.08.2022 09:22:00 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 65,87 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,87 EUR nach. Bei 65,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,29 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,68 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.166,44 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.801,11 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 08.08.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,789 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptowährungen Bitcoin & Co: Verkauf von unregistrierten Wertpapieren? - Coinbase sieht sich offenbar SEC-Untersuchung gegenüber

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Bitcoin-Bestand von Binance übertrifft den des Konkurrenten Coinbase

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com