Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 91,03 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 91,03 USD zu. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 91,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.577.032 Coinbase-Aktien.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 116,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Mit Abgaben von 65,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -2,619 USD je Aktie aus.

