Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 306,22 USD nach oben.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 306,22 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 307,08 USD. Bei 304,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 230.723 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,19 Prozent. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 53,44 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,74 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.
