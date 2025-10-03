DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
So entwickelt sich Coinbase

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

03.10.25 16:10 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 380,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
317,05 EUR -0,15 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 380,00 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 381,30 USD zu. Bei 373,58 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 603.275 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,00 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Mit Abgaben von 62,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,75 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

