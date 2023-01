Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 32,19 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 32,21 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 32,21 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.686 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (30,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,37 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 590,34 USD – eine Minderung von 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.311,91 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,745 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

