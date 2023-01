Coinbase Aktie News: Coinbase legt am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 33,51 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 32,94 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,19 EUR. Bei 32,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 18.462 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 229,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 9,78 Prozent sinken.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,00 Prozent auf 590,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,745 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

