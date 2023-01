Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Mittwochvormittag an

Aktien in diesem Artikel Coinbase 32,49 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,0 Prozent auf 32,57 EUR. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 32,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 373 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 227,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 85,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 8,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.311,91 USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,745 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

