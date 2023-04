Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 58,22 EUR

-0,22% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 58,59 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,39 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.946 Stück gehandelt.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,60 EUR. 67,01 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,05 EUR ab. Abschläge von 95,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 21.02.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 3,32 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.498,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 629,11 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,933 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Trotz der Tesla-Liebe: Cathie Wood verkauft Tesla-Aktien und investiert in Coinbase und Block

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan: Bitcoin könnte schon bald 1-Million-Dollar-Marke knacken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com