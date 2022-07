Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Coinbase 46,71 EUR

Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,37 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 47,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 882 Stück.

Bei einem Wert von 318,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 10.05.2022 vor. Das EPS lag bei -1,98 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.166,44 USD in den Büchern – ein Minus von 35,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1.801,11 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -7,664 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

