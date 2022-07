Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Coinbase 45,81 EUR

Im Frankfurt-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 46,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 45 Stück.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,00 EUR an. Gewinne von 85,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 40,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.05.2022 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1.166,44 USD, gegenüber 1.801,11 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,24 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,664 USD je Coinbase-Aktie stehen.

