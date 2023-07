Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 80,89 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:59 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 80,89 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 80,85 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.891.740 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 61,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -1,98 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 772,53 USD im Vergleich zu 1.166,44 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -2,576 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

