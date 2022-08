Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 77,35 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 78,28 EUR. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 78,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.593 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 318,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2021). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 75,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 39,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 98,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Am 09.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 08.08.2023.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,789 USD je Coinbase-Aktie stehen.

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com