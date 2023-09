Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 77,88 USD.

Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 77,88 USD. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 77,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.676.523 Coinbase-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 146,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 707,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 808,33 USD umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Coinbase-Aktie.

