Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coinbase

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 301,89 USD nach.

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 301,89 USD abwärts. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 300,01 USD nach. Bei 302,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 191.962 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 32,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,77 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

