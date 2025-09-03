DAX23.769 +0,7%ESt505.345 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.421 +0,3%Nas21.560 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coinbase

04.09.25 16:10 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Coinbase

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 301,89 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
260,45 EUR -2,40 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 301,89 USD abwärts. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 300,01 USD nach. Bei 302,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 191.962 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 32,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,77 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung