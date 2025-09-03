Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zieht am Donnerstagabend an

Coinbase im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 305,65 USD zu.

Das Papier von Coinbase legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 305,65 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 307,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 302,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.121.845 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 53,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,74 USD je Aktie.

