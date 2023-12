Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,8 Prozent auf 145,50 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 8,8 Prozent auf 145,50 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 146,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 143,53 USD. Bisher wurden heute 7.835.102 Coinbase-Aktien gehandelt.

Bei 146,30 USD erreichte der Titel am 04.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 0,55 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 78,32 Prozent sinken.

Coinbase gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 674,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 590,34 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -1,028 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

