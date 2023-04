Coinbase Aktie News: Coinbase zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,94 EUR

2,33% Charts

News

Analysen

Um 09:04 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 58,00 EUR. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 58,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.363 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 67,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (29,96 EUR). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 93,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 21.02.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -2,46 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 629,11 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.498,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -3,933 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Trotz der Tesla-Liebe: Cathie Wood verkauft Tesla-Aktien und investiert in Coinbase und Block

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Ex-Coinbase-CTO Balaji Srinivasan: Bitcoin könnte schon bald 1-Million-Dollar-Marke knacken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com