Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Das Papier von Coinbase konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 14,5 Prozent auf 56,34 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 56,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.236.035 Coinbase-Aktien.

Am 06.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 55,13 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,57 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 21.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 629,11 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,791 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

