Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Coinbase-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 89,65 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 88,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 90,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.695 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 71,85 Prozent zulegen. Bei 39,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 126,96 Prozent sinken.

Coinbase ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,98 USD gegenüber 3,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.166,44 USD – eine Minderung von 35,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.801,11 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 08.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -7,888 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

