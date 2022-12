Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Montagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Coinbase 46,26 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 46,38 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 46,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.122 Coinbase-Aktien.

Bei 255,50 EUR markierte der Titel am 08.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 81,85 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 39,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,41 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 03.11.2022 vor. Das EPS lag bei -2,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 590,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,737 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

