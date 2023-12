Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 129,36 EUR.

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 129,36 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 128,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,60 EUR. Bisher wurden heute 5.309 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 04.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 674,15 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -1,028 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

