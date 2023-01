Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Coinbase 31,54 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 31,33 EUR ab. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,33 EUR ab. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.334 Coinbase-Aktien.

Am 12.01.2022 markierte das Papier bei 215,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,00 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 4,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,00 Prozent auf 590,34 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.311,91 USD erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -11,747 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

