Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 277,60 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 277,60 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 284,45 USD zu. Mit einem Wert von 279,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 272.397 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 349,74 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,99 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 114,52 USD erreichte der Anteilsschein am 08.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,75 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Coinbase veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,21 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Coinbase rechnen Experten am 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,48 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Trump-Effekt: Wie Krypto-ETFs unter der neuen Regierung profitieren - Welle neuer ETFs möglich

Märkte, KI und Wirtschaft im Fokus: Diese 10 Vorhersagen macht Wells Fargo für 2025