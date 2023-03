Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Montagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Coinbase 60,57 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:12 Uhr 0,8 Prozent auf 60,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 60,99 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 60,49 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.231 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 186,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 67,28 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,05 EUR am 06.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 102,80 Prozent Luft nach unten.

Am 21.02.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,82 Prozent zurück. Hier wurden 629,11 USD gegenüber 2.498,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,953 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

