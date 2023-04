Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Mittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,90 EUR

Um 12:03 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 59,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.651 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.04.2022 bei 174,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 89,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase ließ sich am 21.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 629,11 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.498,46 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,927 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

